Санкт-Петербург
Поиграть в настолки
собрать компанию
Есть Манчкин с несколькими дополнениями, Эрудит, 500 злобных карт. Предложения принимаются и приветствуются)
От пользователя @Perzipopl
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Хочу Найти единомышленниц)
Санкт-Петербург → Другое
Посиделки в пабе
Санкт-Петербург → Другое
Просто погулять
Санкт-Петербург → Другое
погулять, потусить, поесть, да что угодно
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться,перекусить
Санкт-Петербург → Другое
сходить в бильярд(пол и возраст не важен)
Санкт-Петербург → Другое
Пойдём сегодня в кино на мушкетеров?
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, сделать фотографии тебя на улице
Санкт-Петербург → Другое
всем девчонкам прогуляться? Не хотите?
Санкт-Петербург → Другое
Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится
Санкт-Петербург → Другое
Поиск общения после переезда:)
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!