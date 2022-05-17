Санкт-Петербург
поиграть в настолки
прогуляться, перекусить
Покатаюсь на коньках
От пользователя @nosik13
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