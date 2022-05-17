От пользователя @nosik13

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Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу/покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на фестиваль Шабаш (Питер, 17 июня)

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар

Санкт-Петербург → Другое Я хочу завести новые знакомства

Санкт-Петербург → Другое Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…

Санкт-Петербург → Другое Завалиться домой чтоб посмотреть кино и поесть гадостей

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