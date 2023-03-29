прогуляться, перекусить

От пользователя @IgroDrom

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Санкт-Петербург → Другое Вечером выпить, поболтать в баре

Санкт-Петербург → Другое Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться

Санкт-Петербург → Другое В кино,на концерт

Санкт-Петербург → Другое Поиграть на гитаре, попеть

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велике

Санкт-Петербург → Другое Покататься на великах

Санкт-Петербург → Другое Затусить в спб

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