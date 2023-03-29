Санкт-Петербург
Поиграть в Игру Престолов
прогуляться, перекусить
От пользователя @IgroDrom
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Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊
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Адекватные подруги, пишите
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Вечером выпить, поболтать в баре
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