Санкт-Петербург
Поиграть в футбол

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другое

Зал по адресу обводный 118, там во дворах. Олдсукл, что аж ноги сведёт. Минимум 8 человек!

От пользователя @f0ck

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