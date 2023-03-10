Зал по адресу обводный 118, там во дворах. Олдсукл, что аж ноги сведёт. Минимум 8 человек!

От пользователя @f0ck

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Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое В поиске родственной души:3

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

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