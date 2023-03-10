Санкт-Петербург
Поиграть в футбол
другое
Зал по адресу обводный 118, там во дворах. Олдсукл, что аж ноги сведёт. Минимум 8 человек!
От пользователя @f0ck
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