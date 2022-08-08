пообщаться

От пользователя @Wizzy

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Санкт-Петербург → Другое Все что угодно

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по разным местам

Санкт-Петербург → Другое Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

Санкт-Петербург → Другое О, что-то новенькое, надо попробовать) Буду не против завести друзей

Санкт-Петербург → Другое Просто повыпендриваться🤓

Санкт-Петербург → Другое Послушать джаз в центре

Санкт-Петербург → Другое Поездка в Выборг

Санкт-Петербург → Другое Сходил бы днём прогуляться)

Санкт-Петербург → Другое 🙋 ищу с кем поболтать

Санкт-Петербург → Другое В поиске компании

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