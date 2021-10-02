Санкт-Петербург
Поиграть на пианино ( даже если не умеешь ( сам плохо умею ) )
прогуляться, перекусить
Можно в репетиторие около Мариинского
От пользователя @Sergannn
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в музей академии Штиглица
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться вечерком, кофе попить,
Санкт-Петербург → Другое
Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы
Санкт-Петербург → Другое
Обзавестись друзьями
Санкт-Петербург → Другое
Погулять сходить в ресторан
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)
Санкт-Петербург → Другое
На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...
Санкт-Петербург → Другое
Хочу классно провести время
Санкт-Петербург → Другое
Провести время
Санкт-Петербург → Другое
Кому не спится по ночам
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, сходить куда нибудь
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!