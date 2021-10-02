Можно в репетиторие около Мариинского

От пользователя @Sergannn

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Санкт-Петербург → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое Кому не спится по ночам

Санкт-Петербург → Другое Провести время

Санкт-Петербург → Другое Хочу классно провести время

Санкт-Петербург → Другое На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

Санкт-Петербург → Другое Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

Санкт-Петербург → Другое Погулять сходить в ресторан

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