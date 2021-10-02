Санкт-Петербург
Поиграть на пианино ( даже если не умеешь ( сам плохо умею ) )

фото пользователя Sergannn
прогуляться, перекусить

Можно в репетиторие около Мариинского

От пользователя @Sergannn

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