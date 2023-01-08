Санкт-Петербург
Поиграть на гитаре, попеть
прогуляться, перекусить
Давай встретимся и попоем под гитару рок и поп, от Цоя до Басты)
От пользователя @Arsenii
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