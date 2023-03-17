прогуляться, перекусить

От пользователя @Keily

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Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт чиж и ко.

Санкт-Петербург → Другое Общаться и дружить

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово прогуляться по красивым местам Питера, не везде была)

Санкт-Петербург → Другое Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, сходить на тусовку ))

Санкт-Петербург → Другое Просто хочется новых знакомств и интересного общения )

Санкт-Петербург → Другое Мне хотелось нойти собеседника

Санкт-Петербург → Другое Вечером выпить, поболтать в баре

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