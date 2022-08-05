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От пользователя @Lezgin

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Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре

Санкт-Петербург → Другое Го в контакт бар на Маяковской

Санкт-Петербург → Другое Снять фильм или клип или собрать группу или я пошёл домой

Санкт-Петербург → Другое Обо всем и ни о чем

Санкт-Петербург → Другое Поиграть на гитаре, попеть

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поболтать в кафе

Санкт-Петербург → Другое Го гулять по Питер

Санкт-Петербург → Другое Ребята без родителей, как вы справляетесь с одиночеством?

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