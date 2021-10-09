Санкт-Петербург
Погулять /вкусно поесть )
прогуляться, перекусить
Прогулять , посидеть в кофейни или поесть пиццы )
От пользователя @Mari88
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
погулять или сходить куда нибудь
Санкт-Петербург → Другое
Музыкальный пикник в парке на беговой
Санкт-Петербург → Другое
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на велике
Санкт-Петербург → Другое
АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ
Санкт-Петербург → Другое
Хочу прогуляться по парку
Санкт-Петербург → Другое
Весело провести время
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться, ищу друзей
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на велике
Санкт-Петербург → Другое
Пойти в бар
Санкт-Петербург → Другое
Поесть вкусной шавермы
Санкт-Петербург → Другое
На каток , посидеть где-нибудь
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!