Санкт-Петербург
Погулять /вкусно поесть )

фото пользователя Mari88
прогуляться, перекусить

Прогулять , посидеть в кофейни или поесть пиццы )

От пользователя @Mari88

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