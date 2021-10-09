Прогулять , посидеть в кофейни или поесть пиццы )

От пользователя @Mari88

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Санкт-Петербург → Другое На каток , посидеть где-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велике

Санкт-Петербург → Другое Весело провести время

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велике

Санкт-Петербург → Другое Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое погулять или сходить куда нибудь

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