Санкт-Петербург
Погулять в интересных местах

прогуляться, перекусить

Погода слишком шикарна, нужно гулять

От пользователя @opacha

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