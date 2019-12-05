Погода слишком шикарна, нужно гулять

От пользователя @opacha

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Идем на фестиваль 👺

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу примерно моего возраста для совместных прогулок

Санкт-Петербург → Другое От какой песни кайфуете?

Санкт-Петербург → Другое Просто, онлайно. Остальное по факту

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу)

Санкт-Петербург → Другое Самопознание через окружающий мир

Санкт-Петербург → Другое Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

Санкт-Петербург → Другое Прокатиться на велосипеде СПб юго-запад

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!