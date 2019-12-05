Санкт-Петербург
Погулять в интересных местах
прогуляться, перекусить
Погода слишком шикарна, нужно гулять
От пользователя @opacha
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