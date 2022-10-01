Санкт-Петербург
Погулять, съесть что-нибудь вкусное, выпить вина
прогуляться, перекусить
От пользователя @Trofim
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