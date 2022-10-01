Санкт-Петербург
Погулять, съесть что-нибудь вкусное, выпить вина

фото пользователя Trofim
прогуляться, перекусить

От пользователя @Trofim

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