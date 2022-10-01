прогуляться, перекусить

От пользователя @Trofim

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Санкт-Петербург → Другое Для общения, обсудить любую проблему

Санкт-Петербург → Другое Поужинать в кафе)

Санкт-Петербург → Другое Погулять сходить в ресторан

Санкт-Петербург → Другое Ищу людей от 18 до 24

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Сходил бы днём прогуляться)

Санкт-Петербург → Другое Может сходим в кино вместе

Санкт-Петербург → Другое 🙋 ищу с кем поболтать

Санкт-Петербург → Другое Провести время

Санкт-Петербург → Другое погулять, потусить, поесть, да что угодно

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