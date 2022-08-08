прогуляться, перекусить

От пользователя @Kristina345

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Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с прекрасным человеком

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по разным местам

Санкт-Петербург → Другое Начал новую жизнь, а для нее нужны новые знакомства!

Санкт-Петербург → Другое ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться

Санкт-Петербург → Другое В поиске родственной души:3

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Санкт-Петербург → Другое Провести время

Санкт-Петербург → Другое Как прошел ваш день?

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с кем-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала, ищу подруг

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