Санкт-Петербург
Погулять сходить в ресторан

фото пользователя Kristina345
прогуляться, перекусить

От пользователя @Kristina345

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Natali_kr
Санкт-Петербург → Другое

Гулять в выходные

маленькое фото пользователя Olga12
Санкт-Петербург → Другое

Недавно переехала, ищу подруг

маленькое фото пользователя Skela
Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с кем-нибудь

маленькое фото пользователя Victoria_S
Санкт-Петербург → Другое

Как прошел ваш день?

маленькое фото пользователя SofMtnz
Санкт-Петербург → Другое

Провести время

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое

В поиске родственной души:3

маленькое фото пользователя Bad1X
Санкт-Петербург → Другое

Поесть вкусной шавермы

маленькое фото пользователя nikapusta
Санкт-Петербург → Другое

ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться

маленькое фото пользователя Banshy
Санкт-Петербург → Другое

Начал новую жизнь, а для нее нужны новые знакомства!

маленькое фото пользователя justtoma
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по разным местам

маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с прекрасным человеком

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!