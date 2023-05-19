От пользователя @ElenaRe

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Санкт-Петербург → Другое Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

Санкт-Петербург → Другое Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Санкт-Петербург → Другое Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

Санкт-Петербург → Другое Нужны женская компания, чтобы разбавить коллектив парней

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.

Санкт-Петербург → Другое Весело провести время

Санкт-Петербург → Другое Твоя будущая классная подружка🌸

Санкт-Петербург → Другое Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу. Пообщаться . Посидеть в кафе .

Санкт-Петербург → Другое Погулять по вечернему Питеру

Санкт-Петербург → Другое буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует

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