Санкт-Петербург
Погулять, сделать фотографии тебя на улице

фото пользователя Alena_Guliaeva
другое

Хочу предложить сделать бесплатную фотосессию для тебя, набираюсь опыта, буду рада откликам, можем ещё куда-нибудь сходить, музей, концерт и тд, но я буду тебя фоткать)))

От пользователя @Alena_Guliaeva

11 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя FosseGrim
Санкт-Петербург → Другое

Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)

маленькое фото пользователя Kapellan
Санкт-Петербург → Другое

Прокатиться на квадроциклах

маленькое фото пользователя nolly
Санкт-Петербург → Другое

Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя rxalexey
Санкт-Петербург → Другое

Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)

маленькое фото пользователя Vadim_Vokus
Санкт-Петербург → Другое

Заняться спортом💪

маленькое фото пользователя Wwettt
Санкт-Петербург → Другое

Самопознание через окружающий мир

маленькое фото пользователя Snotra
Санкт-Петербург → Другое

Посиделки в пабе

маленькое фото пользователя Rabenda_kohi
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

маленькое фото пользователя Lizza
Санкт-Петербург → Другое

Мечтаю найти подругу!

маленькое фото пользователя Zhenyaaaa
Санкт-Петербург → Другое

Хочу провести эти выходные в хорошей компании

маленькое фото пользователя unltd3088
Санкт-Петербург → Другое

Пойти в бар🍻

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!