Хочу предложить сделать бесплатную фотосессию для тебя, набираюсь опыта, буду рада откликам, можем ещё куда-нибудь сходить, музей, концерт и тд, но я буду тебя фоткать)))

От пользователя @Alena_Guliaeva

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Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар🍻

Санкт-Петербург → Другое Хочу провести эти выходные в хорошей компании

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое Посиделки в пабе

Санкт-Петербург → Другое Самопознание через окружающий мир

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)

Санкт-Петербург → Другое Пофотографирую красиво тебя!

Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

Санкт-Петербург → Другое Прокатиться на квадроциклах

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