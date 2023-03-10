Санкт-Петербург
Погулять, сделать фотографии тебя на улице
Хочу предложить сделать бесплатную фотосессию для тебя, набираюсь опыта, буду рада откликам, можем ещё куда-нибудь сходить, музей, концерт и тд, но я буду тебя фоткать)))
От пользователя @Alena_Guliaeva
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