прогуляться, перекусить

От пользователя @Jenni

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Санкт-Петербург → Другое Съездить в Комарово на эко- тропу

Санкт-Петербург → Другое Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое Хочу классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Поговорить про пользу пельменей

Санкт-Петербург → Другое Здесь кто нибудь есть?)

Санкт-Петербург → Другое Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈

Санкт-Петербург → Другое Просто смотрю принцип приложения)

Санкт-Петербург → Другое Пошлите на шашлыки ?

Санкт-Петербург → Другое Есть ли дружба между М и Ж?)

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