Санкт-Петербург
Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕
прогуляться, перекусить
От пользователя @Jenni
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Есть ли дружба между М и Ж?)
Санкт-Петербург → Другое
Пошлите на шашлыки ?
Санкт-Петербург → Другое
Просто смотрю принцип приложения)
Санкт-Петербург → Другое
Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈
Санкт-Петербург → Другое
Здесь кто нибудь есть?)
Санкт-Петербург → Другое
Найти девчонку 50+
Санкт-Петербург → Другое
Общение, поддержка:)
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить про пользу пельменей
Санкт-Петербург → Другое
Хочу классно провести время
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца
Санкт-Петербург → Другое
Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?
Санкт-Петербург → Другое
Съездить в Комарово на эко- тропу
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!