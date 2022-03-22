Санкт-Петербург
погулять, потусить, поесть, да что угодно

фото пользователя klasnuchiy
собрать компанию

будет круто если вы из мурино, но это необязательно

От пользователя @klasnuchiy

3 участника
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