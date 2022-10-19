прогуляться, перекусить

От пользователя @Estet

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Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино в обнимку

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по весеннему Петербургу

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.

Санкт-Петербург → Другое Я хочу общаться, прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Погулять, пофотографировать тебя

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в бар/клуб

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в Таврическом саду

Санкт-Петербург → Другое Срочно напиться и веселиться!

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