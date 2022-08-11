Санкт-Петербург
погулять по вечернему петербургу
можно и кофе выпить, и поговорить по душам, и в бар сходить, и молча вместе почитать, и пофотографироваться, и попросить таксиста включить кальянный реп или джаз, в общем я девушка разная и за любой движ :)
От пользователя @ovelgan
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