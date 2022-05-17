прогуляться, перекусить

От пользователя @Sanehka

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Санкт-Петербург → Другое Путешествую,хотела бы найти человечка,кто покажет Питер))

Санкт-Петербург → Другое не отказалась бы от прогулки

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу, зайти в кафе

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар🍻

Санкт-Петербург → Другое устроить пикник в Комарово/Сестрорецке

Санкт-Петербург → Другое Хочу классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

Санкт-Петербург → Другое Чисто почилить с пивком в парке

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с кем-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Нужны женская компания, чтобы разбавить коллектив парней

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