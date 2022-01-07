Санкт-Петербург
Погулять по Питеру, попить кофе
прогуляться, перекусить
От пользователя @Vi_ta
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Найти новых знакомых в Питере
Санкт-Петербург → Другое
Поесть вкусной шавермы
Санкт-Петербург → Другое
Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)
Санкт-Петербург → Другое
Буду рада встретиться и классно провести время
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться и выпить кофе.
Санкт-Петербург → Другое
всем девчонкам прогуляться? Не хотите?
Санкт-Петербург → Другое
Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться
Санкт-Петербург → Другое
Посидеть в баре, пообщаться)
Санкт-Петербург → Другое
Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨
Санкт-Петербург → Другое
Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…
Санкт-Петербург → Другое
Ищу людей от 18 до 24
Санкт-Петербург → Другое
Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!