прогуляться, перекусить

От пользователя @Vi_ta

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Санкт-Петербург → Другое Ищу людей от 18 до 24

Санкт-Петербург → Другое Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…

Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре, пообщаться)

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Санкт-Петербург → Другое всем девчонкам прогуляться? Не хотите?

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и выпить кофе.

Санкт-Петербург → Другое Буду рада встретиться и классно провести время

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