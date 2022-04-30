прогуляться, перекусить

От пользователя @Diana16

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Санкт-Петербург → Другое Погулять сходить в ресторан

Санкт-Петербург → Другое Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

Санкт-Петербург → Другое Покататься на машине вечером ночной Питер

Санкт-Петербург → Другое Подружку для прогулок ))))

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу

Санкт-Петербург → Другое Адекватное общение на различные темы :)

Санкт-Петербург → Другое Начал новую жизнь, а для нее нужны новые знакомства!

Санкт-Петербург → Другое Леди-чатик для худеющих🧙🏻‍♀️Тренирумся, поддерживаем друг друга🤍

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

Санкт-Петербург → Другое Все что душе угодно)От клубов до музеев

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