Санкт-Петербург
Погулять по пить кофе с хороше девушкой

фото пользователя Waxboz
прогуляться, перекусить

От пользователя @Waxboz

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