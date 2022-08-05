прогуляться, перекусить

От пользователя @Waxboz

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Санкт-Петербург → Другое Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю хорошо провести время в новой компании

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сделать фотографии тебя на улице

Санкт-Петербург → Другое Весело провести время

Санкт-Петербург → Другое Напиться и забыться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Покататься на катере в Питере

Санкт-Петербург → Другое Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)

Санкт-Петербург → Другое Людей в беседу

Санкт-Петербург → Другое В Выборг на выходные

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по городу

Санкт-Петербург → Другое Просто хочется новых знакомств и интересного общения )

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