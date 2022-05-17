Санкт-Петербург
погулять по городу/покататься на велосипеде
прогуляться, перекусить
От пользователя @artmnvav
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
В поиске родственной души:3
Санкт-Петербург → Другое
Послушать джаз в центре
Санкт-Петербург → Другое
Буду рада встретиться и классно провести время
Санкт-Петербург → Другое
Ищу музыкантов электронщиков
Санкт-Петербург → Другое
Может пофоткаем друг друга ???
Санкт-Петербург → Другое
хочу найти подругу, нехватка общения
Санкт-Петербург → Другое
Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
Санкт-Петербург → Другое
поиграть в настолки
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг)
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться
Санкт-Петербург → Другое
Провести весело вечер пятницы, покурить кальян
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!