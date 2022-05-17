прогуляться, перекусить

От пользователя @artmnvav

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Санкт-Петербург → Другое поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар!!!

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…

Санкт-Петербург → Другое Может пофоткаем друг друга ???

Санкт-Петербург → Другое Буду рада встретиться и классно провести время

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