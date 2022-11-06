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От пользователя @Tatyana34

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Санкт-Петербург → Другое Сходить на разводные мосты

Санкт-Петербург → Другое Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)

Санкт-Петербург → Другое Гоу в Питерскую беседу :)

Санкт-Петербург → Другое В Выборг на выходные

Санкт-Петербург → Другое Идей много, реализация подкачивает

Санкт-Петербург → Другое Схожу в галерею или в интересное место

Санкт-Петербург → Другое Покататься на байке

Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино на человека-паука

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