Санкт-Петербург
Погулять по городу, заглянуть в парадки
прогуляться, перекусить
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От пользователя @Tatyana34
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