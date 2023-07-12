Санкт-Петербург
погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места
прогуляться, перекусить
От пользователя @klasnuchiy
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