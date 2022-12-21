прогуляться, перекусить

От пользователя @Mari88

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Санкт-Петербург → Другое Зато честно и прямо!!!

Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое Я хочу гулять и общаться

Санкт-Петербург → Другое Хочу провести эти выходные в хорошей компании

Санкт-Петербург → Другое Просто, онлайно. Остальное по факту

Санкт-Петербург → Другое пообщаться и познакомиться с интересными людьми

Санкт-Петербург → Другое Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое Хочу съездить в Пушкин, прогуляться там зимой, там очень красиво.

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