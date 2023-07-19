Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

прогуляться, перекусить

Свободна практически каждый будний день после 18 и в выходные, очень хотелось бы погулять с кем-нибудь в центре, даже не обязательно заходя куда-то, остро нуждаюсь в новых знакомствах. Готова поддержать любую беседу, внимательный слушатель. С радостью, сходила бы и в Новую Голландию, и в музей, и на концерт классической музыки (обожаю!!!), и в театр, и в Севкабель на выставку. Надеюсь, кто-нибудь откликнется. Всем хорошего дня!