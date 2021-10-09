прогуляться, перекусить

От пользователя @polin.ink

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Санкт-Петербург → Другое Затусить в спб

Санкт-Петербург → Другое Я хочу скем нибудь Перекусить что б прегласили у гостили

Санкт-Петербург → Другое ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в Игру Престолов

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар!!!

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар

Санкт-Петербург → Другое Общение в тг

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