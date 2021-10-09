Санкт-Петербург
погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк
прогуляться, перекусить
От пользователя @polin.ink
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