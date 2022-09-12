прогуляться, перекусить

От пользователя @Privet_Ilya

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Санкт-Петербург → Другое Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)

Санкт-Петербург → Другое Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время

Санкт-Петербург → Другое Поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Я с удовольствием с тобой бы встретился

Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое Давай просто сходим куда-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Поездка в Выборг

Санкт-Петербург → Другое Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

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