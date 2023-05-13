Санкт-Петербург
Погулять по городу

фото пользователя Kira20
прогуляться, перекусить

сходить в парк/ на выставку/ мероприятие и зайти вкусно поесть)

От пользователя @Kira20

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