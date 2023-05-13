Санкт-Петербург
Погулять по городу
прогуляться, перекусить
сходить в парк/ на выставку/ мероприятие и зайти вкусно поесть)
От пользователя @Kira20
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Леди-чатик для худеющих🧙🏻♀️Тренирумся, поддерживаем друг друга🤍
Санкт-Петербург → Другое
Ищу людей от 18 до 24
Санкт-Петербург → Другое
В поиске компании
Санкт-Петербург → Другое
Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)
Санкт-Петербург → Другое
Обо всем и ни о чем
Рязань → Другое
Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
В кино,на концерт
Санкт-Петербург → Другое
Хочу классно провести время
Санкт-Петербург → Другое
погулять попить кофе
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!