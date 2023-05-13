сходить в парк/ на выставку/ мероприятие и зайти вкусно поесть)

От пользователя @Kira20

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Санкт-Петербург → Другое сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Санкт-Петербург → Другое Хочу классно провести время

Санкт-Петербург → Другое В кино,на концерт

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Рязань → Другое Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.

Санкт-Петербург → Другое Обо всем и ни о чем

Санкт-Петербург → Другое Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

Санкт-Петербург → Другое В поиске компании

Санкт-Петербург → Другое Ищу людей от 18 до 24

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