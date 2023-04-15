собрать компанию

От пользователя @Julia1467

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Хочу съездить в Пушкин, прогуляться там зимой, там очень красиво.

Санкт-Петербург → Другое Снять фильм или клип или собрать группу или я пошёл домой

Санкт-Петербург → Другое Ищу творческих людей для дружбы и общения)

Санкт-Петербург → Другое Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

Санкт-Петербург → Другое Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в Таврическом саду

Санкт-Петербург → Другое Поговорить, а там посмотрим))

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым друзьям ))

Санкт-Петербург → Другое Весело провести время познакомиться пообщаться

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

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