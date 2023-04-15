Санкт-Петербург
Погулять по городу)

фото пользователя Julia1467
собрать компанию

От пользователя @Julia1467

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Kandy
Санкт-Петербург → Другое

Весело провести время познакомиться пообщаться

маленькое фото пользователя Varyyyyaa
Санкт-Петербург → Другое

Буду рада новым друзьям ))

маленькое фото пользователя Max_on
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в театр

маленькое фото пользователя Viika
Санкт-Петербург → Другое

Дружба, дружеская

маленькое фото пользователя Tururu
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить, а там посмотрим))

маленькое фото пользователя Manartvik
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться в Таврическом саду

маленькое фото пользователя Generator
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

маленькое фото пользователя Nata227
Санкт-Петербург → Другое

Давайте поболтаем)

маленькое фото пользователя Sap143
Санкт-Петербург → Другое

Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

маленькое фото пользователя Xenna_Bunny
Санкт-Петербург → Другое

Ищу творческих людей для дружбы и общения)

маленькое фото пользователя Letsweb
Санкт-Петербург → Другое

Снять фильм или клип или собрать группу или я пошёл домой

маленькое фото пользователя Hdstu
Санкт-Петербург → Другое

Хочу съездить в Пушкин, прогуляться там зимой, там очень красиво.

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!