Хочу найти друзей. Я недавно переехала))

От пользователя @Lismurka

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Санкт-Петербург → Другое На каток , посидеть где-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Все что душе угодно)От клубов до музеев

Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое Погнали в веревочный парк Орех в Лен.области в воскресенье 18.

Санкт-Петербург → Другое О, что-то новенькое, надо попробовать) Буду не против завести друзей

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в клуб и напиться, составьте компанию)

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым друзьям ))

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Группы Три дня дождя

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