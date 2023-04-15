Санкт-Петербург
Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

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Хочу найти друзей. Я недавно переехала))

От пользователя @Lismurka

10 участников
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