Санкт-Петербург
Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.
другое
Хочу найти друзей. Я недавно переехала))
От пользователя @Lismurka
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