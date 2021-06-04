прогуляться, перекусить

От пользователя @binazi

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Санкт-Петербург → Другое Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться перекусить выпить че нибудь

Санкт-Петербург → Другое С мной не с кучно

Санкт-Петербург → Другое Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по центру, посидеть где нибудь

Санкт-Петербург → Другое Леди-чатик для худеющих🧙🏻‍♀️Тренирумся, поддерживаем друг друга🤍

Санкт-Петербург → Другое Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

Санкт-Петербург → Другое Сходить на разводные мосты

Санкт-Петербург → Другое Хочу болтать, гулять в центре и пить кофе (или вино🌝)

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в барчик и найти друзей в новом городе :)

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