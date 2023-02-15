Санкт-Петербург
Погулять)))))))

фото пользователя Nadya93
прогуляться, перекусить

Хочу найти родственную душу

От пользователя @Nadya93

11 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя ah_ann
Санкт-Петербург → Другое

Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

маленькое фото пользователя LadyCat
Санкт-Петербург → Другое

сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

маленькое фото пользователя Vania_xr
Санкт-Петербург → Другое

Все и обо всем

маленькое фото пользователя Kira20
Санкт-Петербург → Другое

Посмотреть кино под открытым небом

маленькое фото пользователя Ismayil
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться перекусить выпить че нибудь

маленькое фото пользователя Litata
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.

маленькое фото пользователя Hiatus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить компанией в бар

маленькое фото пользователя klasnuchiy
Санкт-Петербург → Другое

погулять, потусить, поесть, да что угодно

маленькое фото пользователя Yanoplanetyanka
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

маленькое фото пользователя MiRA91
Санкт-Петербург → Другое

всем девчонкам прогуляться? Не хотите?

маленькое фото пользователя Klas
Санкт-Петербург → Другое

Может сходим в кино вместе

маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое

Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!