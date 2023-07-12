прогуляться, перекусить

От пользователя @Mashagrigorieva

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Санкт-Петербург → Другое Поиграть на гитаре, попеть

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с прекрасным человеком

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино в обнимку

Санкт-Петербург → Другое Я хочу общаться, прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Пойдем в клуб?)

Санкт-Петербург → Другое Послушать джаз в центре

Санкт-Петербург → Другое Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу

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