пообщаться

От пользователя @Arinasma

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Санкт-Петербург → Другое Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Подружку для прогулок ))))

Санкт-Петербург → Другое Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

Санкт-Петербург → Другое Я здесь в первый раз . Давайте общаться. Ищу новых друзей

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться, а дальше видно будет)

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