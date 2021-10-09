Санкт-Петербург
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От пользователя @Arinasma

4 участника
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Пообщаться, а дальше видно будет)

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Я здесь в первый раз . Давайте общаться. Ищу новых друзей

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Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

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Ищу друга подругу

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осваиваю приложение, хочу пообщаться

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Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…

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