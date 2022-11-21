От пользователя @AVETIS

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Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять по парку пообщаться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы

Санкт-Петербург → Другое Снять фильм или клип или собрать группу или я пошёл домой

Санкт-Петербург → Другое Гулять в выходные

Санкт-Петербург → Другое Мне хотелось нойти собеседника

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Комарово на эко- тропу

Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)

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