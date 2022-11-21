Санкт-Петербург
Поговорить О всём
прогуляться, перекусить
И пить вино
От пользователя @AVETIS
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)
Санкт-Петербург → Другое
Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.
Санкт-Петербург → Другое
Съездить в Комарово на эко- тропу
Санкт-Петербург → Другое
Мне хотелось нойти собеседника
Санкт-Петербург → Другое
Заниматься творчеством. Снять короткометражку, юмор, музыка.
Санкт-Петербург → Другое
Гулять в выходные
Санкт-Петербург → Другое
Снять фильм или клип или собрать группу или я пошёл домой
Санкт-Петербург → Другое
Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подружек🙃
Санкт-Петербург → Другое
Хочу погулять по парку пообщаться ☺️
Санкт-Петербург → Другое
Заголовок : пук 🌚🌝
Санкт-Петербург → Другое
Поговорим, пообщаемся, обсудим всякое?:)
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!