Санкт-Петербург
Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

фото пользователя kudelina.21
прогуляться, перекусить

Предпочитаю людей с целями направленными на образование и саморазвитие)))

От пользователя @kudelina.21

8 участников
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