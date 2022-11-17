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От пользователя @kudelina.21

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Санкт-Петербург → Другое Пора встречать рассвет, далее больше спорта , потом провожать закат🥁

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Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.

Санкт-Петербург → Другое Давай будем идти, пить кофе и курить.

Санкт-Петербург → Другое Соберемся на шашлыки?)

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала ,хочу погулять

Санкт-Петербург → Другое сходить на концерт руслана cmh 23 августа

Санкт-Петербург → Другое Без разницы. Погулять, попить пиво.

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