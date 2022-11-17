Санкт-Петербург
Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом
прогуляться, перекусить
Предпочитаю людей с целями направленными на образование и саморазвитие)))
От пользователя @kudelina.21
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Пора встречать рассвет, далее больше спорта , потом провожать закат🥁
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