Санкт-Петербург
Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца
прогуляться, перекусить
От пользователя @Alina888
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