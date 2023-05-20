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От пользователя @Tururu

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Санкт-Петербург → Другое Провести время

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.

Санкт-Петербург → Другое Приглашаю единомышленников в театральную студию к себе.

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое Пойдём в парк🏞

Санкт-Петербург → Другое Ищу собеседника и друга)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Cake&Breakfast

Санкт-Петербург → Другое Хочу познакомится с новыми людьми

Санкт-Петербург → Другое Схожу в галерею или в интересное место

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