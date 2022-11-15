Санкт-Петербург
Поговорить
прогуляться, перекусить
От пользователя @Ferisa14
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Леди-чатик для худеющих🧙🏻♀️Тренирумся, поддерживаем друг друга🤍
Санкт-Петербург → Другое
Драститя - драститя
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться, познакомится
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться,перекусить
Санкт-Петербург → Другое
Просто ищу интересных ребят)
Санкт-Петербург → Другое
Как на счёт по пивку?)
Санкт-Петербург → Другое
найти новые знакомства ,съездить куда-то
Санкт-Петербург → Другое
I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей
Санкт-Петербург → Другое
сходить в бильярд(пол и возраст не важен)
Санкт-Петербург → Другое
Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по Спб
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!