прогуляться, перекусить

От пользователя @Ferisa14

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Санкт-Петербург → Другое Погулять по Спб

Санкт-Петербург → Другое Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

Санкт-Петербург → Другое сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

Санкт-Петербург → Другое I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей

Санкт-Петербург → Другое Как на счёт по пивку?)

Санкт-Петербург → Другое Просто ищу интересных ребят)

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое Леди-чатик для худеющих🧙🏻‍♀️Тренирумся, поддерживаем друг друга🤍

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