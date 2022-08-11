Кофе я и дома выпью. Да и погода не лётная))) Поговорить. Без встреч. Много работаю. Просто о жизни и обо всём понемногу. Буду рад.

От пользователя @Sergey178

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Подружиться и провести вместе время😃

Санкт-Петербург → Другое погулять по вечернему петербургу

Санкт-Петербург → Другое Давай просто сходим куда-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Затусить в спб

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться перекусить выпить че нибудь

Санкт-Петербург → Другое Снять видяху / клип или записать трек

Санкт-Петербург → Другое покататься на велосипедах

Санкт-Петербург → Другое Путешествую,хотела бы найти человечка,кто покажет Питер))

Санкт-Петербург → Другое Посиделки в пабе

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!