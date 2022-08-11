Санкт-Петербург
Поговорить.

прогуляться, перекусить

Кофе я и дома выпью. Да и погода не лётная))) Поговорить. Без встреч. Много работаю. Просто о жизни и обо всём понемногу. Буду рад.

От пользователя @Sergey178

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