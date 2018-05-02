Санкт-Петербург
Поговорим, пообщаемся, обсудим всякое?:)
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От пользователя @Nadi.chka
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осваиваю приложение, хочу пообщаться
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Поболтать обо всем, возможно и встретится после)
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