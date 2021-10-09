пообщаться

От пользователя @Temir

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, зайти в пекарню

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)

Санкт-Петербург → Другое Адекватное общение на различные темы :)

Санкт-Петербург → Другое Поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Сходил бы днём прогуляться)

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое Все и обо всем

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!