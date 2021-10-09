Санкт-Петербург
Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)
пообщаться
От пользователя @Temir
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Все и обо всем
Санкт-Петербург → Другое
Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.
Санкт-Петербург → Другое
Сходил бы днём прогуляться)
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить о жизни
Санкт-Петербург → Другое
хочу найти подругу, нехватка общения
Санкт-Петербург → Другое
Адекватное общение на различные темы :)
Санкт-Петербург → Другое
Поговорим, пообщаемся, обсудим всякое?:)
Санкт-Петербург → Другое
Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу, зайти в пекарню
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.
Санкт-Петербург → Другое
Драститя - драститя
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!