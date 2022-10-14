прогуляться, перекусить

От пользователя @fefta

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Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей политической истории России

Санкт-Петербург → Другое Послушать джаз в центре

Санкт-Петербург → Другое Я хочу гулять и общаться

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар сегодня вечером

Санкт-Петербург → Другое Соберемся на шашлыки?)

Санкт-Петербург → Другое Я просто общаюсь.

Санкт-Петербург → Другое Хочу болтать, гулять в центре и пить кофе (или вино🌝)

Санкт-Петербург → Другое В поисках подружки

Санкт-Петербург → Другое В Выборг на выходные

Санкт-Петербург → Другое Общаться и дружить

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