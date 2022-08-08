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От пользователя @Pwflk

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Санкт-Петербург → Другое Покататься на великах

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт чиж и ко.

Санкт-Петербург → Другое погулять, потусить, поесть, да что угодно

Санкт-Петербург → Другое Сходить в клуб или бар у невского недалеко

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Собраться где нибудь в парке

Санкт-Петербург → Другое Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)

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