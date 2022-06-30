Можно даже снять фотостудию и устроить тематический фотосет

От пользователя @Nixttay

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Санкт-Петербург → Другое Давай выпьем чаю онлайн и обсудим мечты и планы

Санкт-Петербург → Другое Петь песни под гитару на берегу залива. Или прокатиться на велосипеде.

Санкт-Петербург → Другое Поговорить про пользу пельменей

Санкт-Петербург → Другое Поснимать фото и видео контент 😁

Санкт-Петербург → Другое Общаться и дружить

Санкт-Петербург → Другое Гулять, обсуждать, пить айс латте. Хочу больше подруг:)

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