Санкт-Петербург
Пофоткаться/погулять
прогуляться, перекусить
Можно даже снять фотостудию и устроить тематический фотосет
От пользователя @Nixttay
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