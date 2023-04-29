Санкт-Петербург
Поездка в Выборг
прогуляться, перекусить
Собираем компанию для поездки. Хотим поехать с утра или можем прям там встретиться) Пока что нас двое, я и мой молодой человек.
От пользователя @elizaveta_m
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