Собираем компанию для поездки. Хотим поехать с утра или можем прям там встретиться) Пока что нас двое, я и мой молодой человек.

От пользователя @elizaveta_m

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Санкт-Петербург → Другое Нужны женская компания, чтобы разбавить коллектив парней

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Санкт-Петербург → Другое Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

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