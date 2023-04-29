Санкт-Петербург
Поездка в Выборг

фото пользователя elizaveta_m
прогуляться, перекусить

Собираем компанию для поездки. Хотим поехать с утра или можем прям там встретиться) Пока что нас двое, я и мой молодой человек.

От пользователя @elizaveta_m

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Olga12
Санкт-Петербург → Другое

Недавно переехала, ищу подруг

маленькое фото пользователя artmnvav
Санкт-Петербург → Другое

погулять по городу/покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя Kristina0199
Санкт-Петербург → Другое

Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
Санкт-Петербург → Другое

Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)

маленькое фото пользователя Darya
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на стендап

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
Санкт-Петербург → Другое

Подружиться и провести вместе время😃

маленькое фото пользователя polin.ink
Санкт-Петербург → Другое

устроить пикник в Комарово/Сестрорецке

маленькое фото пользователя Mira_a
Санкт-Петербург → Другое

Помнишь школьные анкеты?

маленькое фото пользователя mav326
Санкт-Петербург → Другое

Нужны женская компания, чтобы разбавить коллектив парней

маленькое фото пользователя Dima_Artik
Санкт-Петербург → Другое

Здесь кто нибудь есть?)

маленькое фото пользователя Alenkadan
Санкт-Петербург → Другое

Провести весело вечер пятницы, покурить кальян

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!