Санкт-Петербург
поездка в Египет/ОАЭ

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путешествия

планирую путешествие в Египет или Арабские Эмираты в конце января-начале февраля. Хотелось бы найти кого-то, чтобы было веселее🙃

От пользователя @artmnvav

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